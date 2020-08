Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per week verdubbeld: elke dag lopen 448 mensen coronavirus op

In de week van 22 tot 28 juli zijn gemiddeld 448,1 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt zaterdagmorgen uit de gegevens van Sciensano. In een week tijd is het aantal bijkomende besmettingen verdubbeld (+104 procent).

De voorbije week werden gemiddeld ook 23,0 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is in vergelijking met vorige week eveneens een forse stijging, met 89 procent.

Het aantal overlijdens blijft voorlopig stabiel op gemiddeld 2,7 per dag.

In totaal zijn in België al 68.751 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 745 meer dan het aantal dat vrijdag werd gemeld. Er zijn 9.841 mensen overleden aan COVID-19, één meer dan vrijdag was aangegeven.