Onderzoek Universiteit Antwerpen: “Al 800.000 Belgen hadden COVID-19”

Al 800.000 Belgen raakten de voorbije maanden besmet met COVID-19. Dat is twaalf keer hoger dan de officiële cijfers. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen, waarover De Morgen zaterdag bericht.

De Universiteit Antwerpen voert sinds eind maart analyses uit op duizenden bloedstalen en stelt vast dat zeker 7 procent van de bevolking geïnfecteerd is geweest. Omgerekend is dat zo’n 782.000 mensen. Dat schrijven de onderzoekers in een paper die vrijdag in voorpublicatie ging. “Wellicht is onze analyse een onderschatting”, zegt professor epidemiologie Pierre Van Damme die het onderzoek leidde met collega Heidi Theeten.

Ze spreken van ruim 800.000 besmettingen. De officiële cijfers spreken van 68.000 bevestigde besmettingen. Het toont volgens de onderzoekers aan hoeveel mensen het virus onbewust dragen. “We missen duidelijk veel besmette cases.”

“Wij hebben met ons onderzoek globaal en willekeurig gezocht naar antilichamen, maar in Belgische broeihaarden kunnen de cijfers hoger liggen dan de 7 procent die wij ontdekten”, zegt Van Damme.