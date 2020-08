Man met smetvrees wast bankbiljetten in wasmachine en dat loopt niet goed af

Steek je bankbiljetten eens in de microgolfoven: dan komen ze er zo terug uit. Foto: Bank of Korea.

De Zuid-Koreaanse Nationale Bank heeft een aantal beelden verspreid van bankbiljetten die vernield zijn door iets té propere landgenoten. Uit vrees voor het coronavirus stopte de ene z’n briefjes in de microgolfoven, iemand anders waste minstens 30.000 euro in de wasmachine.

Kleine briefjes, grote briefjes, stop ze alstublieft niet in de wasmachine. Dat is de boodschap van de Nationale Bank van Zuid-Korea. Een man - die anoniem blijft - heeft dat de afgelopen maanden toch gedaan en contacteerde de bank met de vraag of hij z’n kapotte briefjes kon wisselen voor nieuwe. Bij minimale beschadiging kan dat, maar als er véél schade is worden de briefjes geruild aan de helft van de prijs. De man - die het geld kreeg naar aanleiding van een begrafenis als ‘rouwgeld’ - waste de biljetten omdat hij schrik had voor het coronavirus. Hoeveel geld hij in totaal waste is niet duidelijk, wel kreeg hij 23 miljoen uitbetaald, zo’n 16.000 euro. Volgens de bank leed de man dus een fors verlies.

Een andere Zuid-Koreaan stopte z’n bankbiljetten in de microgolfoven. De schade was in dit geval minder groot: hij kreeg het meeste van z’n geld nog terug.