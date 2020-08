Waarom Club Brugge nu al zijn belangrijkste match van het seizoen speelt: “Antwerp is de underdog, maar dat was KV Mechelen vorig jaar ook”

Het is 1 augustus en Club Brugge speelt zijn belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Van het vorige en het nieuwe seizoen. Blauw-zwart, oppermachtig in de competitie, is klaar om in een akelig leeg Koning Boudewijnstadion geschiedenis te schrijven tegen een onthoofd Antwerp FC. Alleen is er die duivel die voetbal heet. Denk aan de bekerfinale AA Gent-KV Mechelen van vorig seizoen.