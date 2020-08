Solden van start met strenge coronamaatregelen

De zomersolden editie 2020 zullen menig winkelier en kooplustige bijblijven. Niet alleen start de koopjesperiode een maand later dan normaal, ook de tweede golf van coronabesmettingen en bijhorende strengere regels bij het winkelen maken dat het een atypische koopjesperiode wordt. Vandaag/zaterdag is het zover.

Het nieuwe coronavirus stuurde ook het leven in de winkelstraat grondig in de war. De start van de koopjes werd met een maand uitgesteld na de lockdown met wekenlange sluiting van de nonfoodwinkels. Winkeliers kregen zo een maand extra om hun stocks te verkopen, vooraleer alles, officieel, in afslag gaat vanaf 1 augustus. Daar komen de strengere regels bovenop die sinds woensdag opnieuw van de partij zijn. Zo mag je bijvoorbeeld niet meer samen winkelen en is de winkeltijd beperkt tot een halfuur per winkel.

ModeUnie, de organisatie van zelfstandige modehandelaars bij ondernemersorganisatie Unizo, vraagt alvast nog een versoepeling. Shoppen met mensen in de bubbel moet voor de organisatie toch mogelijk zijn. De volksgezondheid is prioritair, klinkt het, maar er moet een evenwicht zijn met de economische leefbaarheid. “We zien niet in waarom je in de horeca wél met je bubbel iets kan nuttigen, maar waarom je niet met je partner of iemand uit je bubbel naar de modewinkel kan zonder vooraf een afspraak te maken”, zegt Isolde Delanghe van ModeUnie. De consument winkelt liever niet alleen, besluit ze.

Handelsfederatie Comeos, die de grotere ketens vertegenwoordigt, rekent op de burgerzin zodat iedereen de regels - mondmasker, handgel etc - respecteert. Bij de modeketens ging tot nu toe anderhalf miljard euro verloren. “Zeker dit jaar zijn de solden cruciaal omdat er zeer veel onverkochte stock is door de lockdown en de mindere omzetcijfers bij de heropstart”, zei modesectorverantwoordelijke Kathy Bergen eerder op de week. Zij hoopt dat de start van de solden “opnieuw een boost kan geven aan de sector”. In juni was de omzet al gestegen tot 81,4 procent van de omzet twaalf maanden eerder, maar in juli was er opnieuw een forse daling tot 59 procent.

Ook de zelfstandige modehandelaars kijken hard uit naar de start van de koopjes, al vrezen ze dat de solden geen redding zullen bieden. Bij een marktbevraging van ModeUnie gaf 87 procent van de ondervraagde modehandelaars aan dat ze slechtere solden verwachten dan een jaar geleden, 12 procent verwacht dezelfde omzet als in 2019.

“Er zijn nog heel wat zomeritems beschikbaar en gemiddeld starten de modehandelaars met een korting van 35 à 40 procent, wat iets meer is dan gebruikelijk, “ zei Isolde Delanghe eerder op de week. “Maar het verlies van dit zomerseizoen nu tijdens de solden inhalen is sowieso onmogelijk.” De zelfstandige modewinkels verkochten dit zomerseizoen 40 procent minder, zo leerde de bevraging.

En dan is er nog Antwerpen, waar de regels nog strenger zijn omwille van het aantal besmettingen. Zelfstandigenorganisatie NSZ verwacht er ruim de helft minder shoppers omdat enkele dagen voor aanvang van de solden de overheden afraadden om naar Antwerpen af te zakken.