Zwemmer vermist in Noordzee: grote zoekactie gaat vanochtend verder

Reddingsdiensten zoeken zaterdagochtend opnieuw naar de vermiste zwemmer bij het strand de Zandmotor bij Monster. Dat is een dorp aan de Noordzee net onder Den Haag en boven Hoek van Holland. De tiener was vrijdagavond met twee vrienden rond 20.50 uur in de problemen geraakt. Nadat een passant alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. De derde zwemmer wordt nog vermist.

“Vanaf 5.00 uur zijn we weer op pad”, zei een woordvoerder van de reddingsbrigade in het NOS Radio 1 Journaal. “Vanaf 9.00 uur is er laag water, we hopen meer kans te hebben om de vermiste zwemmer te vinden.” Vrijdagavond werden meerdere reddingsboten en helikopters ingezet. Ook vormden badgasten in de branding een menselijke ketting om de tiener te vinden.

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.