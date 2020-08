Het liep helemaal mis in Oostende, maar NMBS reageert: “Hebben ons noodplan uitgevoerd”

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil niet meer dat er nog situaties ontstaan in het station, zoals dat gisteravond het geval was. Toen stonden honderden reizigers dicht op elkaar omdat er twee uur lang geen treinverkeer mogelijk was. “Er moet een noodplan komen”, zegt hij aan VRT. NMBS zegt dat het haar noodplan heeft uitgevoerd: “Veel meer dan begeleiden en spreiden kun je niet doen.”