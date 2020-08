Vrijgegeven documenten: “Epstein dwong meisje tot seks met prins Andrew en vele andere prominenten”

Miljardair Jeffrey Epstein zou volgens de vrijdag vrijgegeven rechtbankdocumenten geprobeerd hebben om een minderjarig meisje te dwingen tot seks met prins Andrew, zodat hij materiaal in handen had om hem te kunnen chanteren. Epstein zou het meisje bovendien aan ’talloze politici en buitenlandse presidenten’ hebben verhandeld. Dat meldt The Guardian.

De documenten die vrijdag door een rechtbank in New York werden vrijgegeven, bevatten verklaringen van van een destijds minderjarig meisje, anoniem aangeduid als Jane Doe #3. Dit zou om Virginia Roberts Giuffre gaan, de meest bekende beschuldiger van Epstein en prins Andrew. Het meisje zou instructies gekregen hebben om “de prins te geven wat hij maar eist en de details van het seksueel misbruik terug te koppelen”. Zij stelt in de documentatie dat ze drie keer seks had met prins Andrew: een keer tijdens een ’orgie op het eiland’, een keer in het huis van Ghislaine Maxwell in Londen en een keer in zijn huis in New York. De precieze data worden niet gegeven.

Epstein zou het meisje seksueel verhandelen aan machtige mensen om “zich in de gunst te spelen bij hen, voor zaken, persoonlijk, politiek en financieel gewin, alsook om potentieel chantagemateriaal te verkrijgen”. Dit zou gaan om “talloze prominente Amerikaanse politici, machtige zakelijke topmannen, buitenlandse presidenten, een bekende premier en andere wereldleiders”.

Er wordt ook geclaimd dat prins Andrew heeft geprobeerd voor Epstein te lobbyen in de Verenigde Staten om zo een gunstige deal te krijgen als de miljardair het misbruik van tientallen minderjarige meisjes zou bekennen.

De papieren zijn deel van een eerdere civiele rechtszaak uit 2015 tussen Epstein en Ghislaine Maxwell versus Virginia Giuffre. Ghislaine Maxwell probeerde via haar advocaten de bewuste documenten geheim te houden. Een rechter besloot dat deze openbaar gemaakt moesten worden. Volgens The Guardian werden vergelijkbare beschuldigingen dat prins Andrew seks had met een minderjarig meisje, destijds verwijderd uit de documentatie.

Virginia Giuffre claimt al jaren dat zij gedwongen werd seks te hebben met prins Andrew. De prins heeft dat tot heden altijd met klem ontkend en deed dat ook in een interview met de BBC, dat echter vanwege zijn ongeloofwaardige optreden, leidde tot het neerleggen van zijn publieke functies.