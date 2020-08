Te schattig: zeldzame rode panda geboren in Duitse zoo

In een zoo in Berlijn is begin juni een rode panda geboren. Het welpje werd voor het eerst ontdekt bij de moeder en is nu zo groot als een cavia.

Van een verrassing gesproken. Enkele maanden geleden werden twee rode panda’s vanuit India naar de Berlijnse Tiergarten gebracht. Verzorgers waren helemaal niet zeker dat het vrouwtje zwanger was en ontdekten pas op 6 juni voor het eerst het welpje. Wanneer het diertje precies geboren is, is dus niet helemaal duidelijk. “We wisten niet zeker of Shine echt zwanger was, maar we hoopten er wel op”, zegt een woordvoerder. “We kenden de dieren niet zo goed, aangezien ze pas in februari bij ons aankwamen.

Het geslacht van het dier is nog niet bekend en het heeft nog geen naam gekregen. Het is al de tiende rode panda die in Berlijn wordt grootgebracht als onderdeel van een internationaal fokprogramma om de bedreigde dieren te helpen beschermen. De rode panda komt oorspronkelijk uit de oostelijke Himalaya en het zuidwesten van China.