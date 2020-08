Dronken bestuurder rijdt “bewust” in op groep in Frankrijk, dertien gewonden

Een dronken bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingereden op een groep mensen voor een bar in het Franse Vinzelles, nabij Mâcon. Daarbij raakten dertien mensen gewond, zo meldde de prefectuur van Saône-et-Loire.

Volgens een getuige die in de lokale krant Journal de Saône-et-Loire wordt opgevoerd, zou de bestuurder bewust achterwaarts zijn ingereden op de groep nadat enkele van hen “voor de lol” op het koetswerk van zijn wagen hadden geklopt. De man sloeg op de vlucht, maar de politie kon hem later inrekenen. Momenteel zit hij in voorhechtenis.

De hulpdiensten onderzochten in totaal zestien slachtoffers. Het gaat om twaalf lichtgewonden, één jonge vrouw die zwaargewond raakte en drie mensen die in shock verkeerden. De jonge vrouw liep zware verwondingen aan haar benen op, maar is buiten levensgevaar.