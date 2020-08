Na 11 jaar bant Twitter voormalig leider Ku Klux Klan definitief

David Duke, jarenlang de leider van de racistische beweging Ku Klux Klan, is definitief van Twitter verwijderd. 11 jaar nadat hij zijn account opstartte.

Duke is een bekende white supremacist in de VS. Hij was in de jaren 70 de zogenoemde Imperial Wizard van de Ku Klux Klan, maar gooide die naam af en noemde zichzelf nationaal directeur. Sindsdien heeft de 70-jarige Duke zich vooral beziggehouden met racistische en extreemrechtse politiek. Ook op Twitter, waar hij tienduizenden berichten bij elkaar schreef. In 2017 was hij nog aanwezig op de extreemrechtse betoging in Charlottesville, waarna YouTube besloot de man te verwijderen van haar platform. Eerder kreeg Duke ook al een waarschuwing van Twitter. Welk bericht er nu voor gezorgd heeft dat hij definitief geschorst is, is niet bekend.

In elk geval is het sociale medium aan een offensief begonnen. Nadat er helemaal niet gemodereerd werd op het platform, werden intussen al tweets van president Donald Trump voorzien van een waarschuwing en werden ook verschillende mensen al verwijderd. Dat doet het onder meer onder druk van adverteerders, die al een tijdje niet meer willen samenwerken met sommige sociale media omdat ze te weinig doen tegen racisme en aanzetten tot haat.