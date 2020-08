Grote zoekactie na “onrustwekkende” verdwijning in Diksmuide: wie heeft Mario Vercouillie gezien?

Diksmuide - Politie en parket zijn op zoek baar de 57-jarige Mario Vercouillie uit Diskmuide. Hij is sinds vrijdagavond vermist. De politie noemt zijn verdwijning onrustwekkend. Volgens de Krant van West-Vlaanderen is er een grote zoekactie aan de gang.

De kinderen van de man trokken aan de alarmbel toen hij vrijdagavond niet thuiskwam. Intussen wordt de verdwijning als ‘onrustwekkend’ beschouwd en is er een grote zoekactie aan de gang. Een helikopter van de federale politie werd opgeroepen. Stelselmatig wordt het zoekgebied vergroot, maar tot heden heeft de zoekactie niets opgeleverd, aldus de commissaris van de lokale politie aan de krant.

“Mario werd het laatst gezien op 31 juli 2020 om 10.41 uur”, aldus de politiezone Polder. “Hij is niet in het bezit van zijn identiteitskaart of gsm. Mario heeft een schijnbare leeftijd tussen 55 en 60 jaar, is tussen 1,70 en 1,75 meter, corpulent gebouwd, heeft blauw/grijze ogen en spreekt met West-Vlaams accent.” De man heeft ook een tattoo van een anker op zijn pols.

Heeft u Mario nog gezien, gehoord of gesproken na 31 juli 2020 om 10.41 uur of weet U waar Mario is gelieve dringend contact op te nemen met de politie via het nummer 112.