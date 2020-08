OEFENWEDSTRIJDEN. Slap Gent verliest op Zulte Waregem, Trebel speelt zich in de kijker met Anderlecht B

Er stonden vandaag heel wat oefenwedstrijden op het programma. Onder meer AA Gent - toch een titelkandidaat - ging aan de slag op het veld van Zulte Waregem. De Buffalo’s maakten er een slappe generale repetitie van.

ZULTE WAREGEM - AA GENT 2-1

Een bijzonder flauwe start van de Buffalo’s werd door de thuisploeg die de driemansdefensie inruilde voor een klassieke 4-4-2, genadeloos afgestraft. Na een handvol seconden profiteerde Berahino al optimaal van een misverstand in de Gentse defensie en stond het meteen 1-0. Nauwelijks enkele minuten later speelde Opare de onvermijdelijke Vossen aan op de rand van de zestien en de Limburger bewees nog steeds een heuse sluipschutter te zijn.

Die dubbele achterstand zorgde niet meteen voor beterschap bij de bezoekers die zeer slordig en ongeïnspireerd acteerden in het Regenboogstadion. Toch kregen Yaremchuk (buitenspel) en Depoitre (nipt naast) prima mogelijkheden om de aansluitingstreffer te scoren. Essevee kwam evenwel nooit in de problemen en stak ook nog af en toe de neus aan het venster. Maar toen Srarfi een duw verkocht aan Odjidja mocht de Tunesiër meteen gaan douchen van ref Van Damme.

Na rust kwamen beide coach evenwel overeen om opnieuw met elf tegen elf te voetballen maar dat was buiten de ref gerekend. En zo moest Essevee nog 45 minuten verder met een mannetje minder tussen de lijnen. Maar dat zorgde niet meteen voor een ander spelbeeld. Gent had het knap lastig met een gretige thuisploeg en mocht opgelucht adem halen toen Kaminski een doorgebroken Vossen van een tweede treffer hield.

De Buffalo’s, die eerder deze week veel plezier beleefden tijdens de teambuilding in Jupille, begonnen na rust toch steeds meer druk te ontwikkelen en toen Mohammadi een prima flankvoorzet trapte, was Yaremchuk er als de kippen bij om de Gentse aansluitingstreffer binnen te koppen. Het Gentse overwicht leverde de Oekraïense aanvaller nog een mogelijkheid op maar deze keer redde Bossut met de voet.

Even later stonden beide teams zowaar met tien tegen tien te voetballen toen Odjidja zijn tweede gele kaart van de partij slikte. Vervolgens lag de partij langdurig stil toen Bossut geblesseerd raakte na een botsing met Botaka. De 34-jarige doelman kon niet verder en werd vervangen door Bansen. Zulte Waregem beperkte zich in het slotkwartier tot het verdedigen van de kleine voorsprong.

Gent gooide nog verse krachten in de strijd en ging op zoek naar de gelijkmaker. Dorsch loodste De Bruyn nog subtiel door de buitenspelval maar Bansen stond pal. Ook Plastun waagde nog zijn kans: de centrale verdediger stoomde door en trapte snoeihard. Bansen kansloos maar de lat bracht redding voor de jonge Duitse doelman.

Zulte Waregem: Bossut (70’ Bansen), Opare (76’ Soisalo), Pletinckx, Deschacht, De Bock (75’ Thiel), Seck (80’ Govea), Sissako (80’ Marcq), Srarfi, Bruno (70’ Van Hecke), Vossen en Berahino (82’ Sylla)

AA Gent: Kaminski, Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi (57’ Botaka), Owusu, Kums, Odjidja, Bezus (70’ De Bruyn), Yaremchuk (75’ Kvilitaia) en Depoitre (57’ Dorsch)

Doelpunten: 1’ Berahino 1-0; 6’ Vossen 2-0; 53’ Yaremchuk 2-1

METZ - KV MECHELEN 1-0

KV Mechelen trekt komend weekend met een pak twijfels naar zijn eerste competitieduel in de Jupiler Pro League. Ook tegen het Franse Metz – afgelopen seizoen vijftiende in de Franse Ligue 1 – kon het niet winnen. Met 2 op 18 en slechts één gemaakt doelpunt tegen RWDM oogt de balans van Malinwa deze voorbereiding erg pover.

Door de warmte werd de wedstrijd van Malinwa tegen Metz vervroegd van 15u00 naar 10u30. Wouter Vrancken opteerde voor het duo Bateau-Bushiri achteraan en met Togui als diepe spits.

Toch waren het de Fransen die de eerste kans bij elkaar voetbalden. Centonze bereikte Nguette, die naast kopte. Op het kwartier een eerste keer KV Mechelen. Kabore legde goed terug, maar Vranckx en Togui konden net niet bij het leer. Halfweg de eerste helft hield Coucke Maïga nog van de openingstreffer, maar op een mooie plaatsbal van Boulaya had de Mechelse doelman geen verhaal.

Malinwa reageerde met een goed schot van Storm, Oukidja pareerde. De laatste kans voor rust was opnieuw voor KVM. Opnieuw Vranckx en Togui konden net niet bij een voorzet van Hairemans.

Na rust ging Malinwa op zoek naar de gelijkmaker. Togui mikte over, Van Damme knalde op de doelman. Een stevige tackle op Van Damme leverde de bezoekers geen penalty op. Na een handvol wissels was de laatste kans van de partij voor Togui, maar ook hij kon niet besluiten.

Zo start Malinwa aan de nieuwe voetbalcompetitie met twee draws (tegen Seraing en RWDM) en vier nederlagen (tegen Club Brugge, Standard, OHL en Metz). Met een doelsaldo van -14 (1-15) is er duidelijk nog een pak werk aan de winkel, al bewees het verleden al dat een zwakke voorbereiding niet altijd een slechte competitiestart inhoudt. (ydb)

KV Mechelen: Coucke, Kabore, Bateau (67’ Vanlerberghe), Bushiri, Bijker (67’ Van Cleemput), Van Damme (79’ Van Den Eynden), Schoofs, Vranckx (67’ De Camargo), Hairemans, Storm (67’ Kaya), Togui.

Doelpunten: 29’ Boulaya (1-0).

MOESKROEN - UNION 0-2

Moeskroen heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn tot nu toe veelbelovende voorbereiding. Het verloor zaterdagochtend met … van Union. De ploeg van Felice Mazzu begon met veel enthousiasme aan de wedstrijd, terwijl Moeskroen in tegenstelling tot in zijn vorige oefenwedstrijden maar moeilijk tot voetballen kwam. Het waren dan ook de bezoekers die via Hamzaoui verdiend op voorsprong kwamen. Moeskroen zette daar amper iets tegenover en na een half uur keek het tegen een dubbele achterstand aan na een knappe goal van Sigurdarson.

Moeskroen-trainer Da Cruz was ongetwijfeld niet tevreden met de prestatie van zijn troepen in de eerste helft, maar toch veranderde het spelbeeld na rust niet. Union kwam opnieuw opzetten en Koffi, die zijn debuut maakte voor Moeskroen, moest enkele keren gevat tussenkomen. Moeskroen bleef onmachtig en kon Union niet meer bedreigen. Op de koop toe kreeg Nlandu in het slot nog rood na venijnig natrappen. Na positieve resultaten tegen Valenciennes en RWDM, was deze wedstrijd een reminder dat er toch nog wat werk aan de winkel is voor Moeskroen.

Moeskroen: Gillekens (46’ Koffi), Cirannni, Silvestre, Agouzoul (65’ Tabekou), Bocat (85’ Mohamed), Hocko (46’ Nlandu), Onana, Faraj, Badibanga, Zeka (46’ Van Durmen), Postolachi

Union: Moris (46’ Herbots), Bager (67’ Kandouss), Hamzaoui (67’ Boutouil), Brown (46’ Brown), Mehlem (46’ Nielsen), Fixelles, François (67’ Vega), Lynen, Sigurdarson (74’ Vanzeir), Van Der Heyden (46’ Burgess), Lapoussin (46’ Bah)

Doelpunten: 12’ Hamzaoui (0-1), 33’ Sigurdarson (0-2)

ANDERLECHT B - RWDM 2-1

Anderlecht B was de hele match baas tegen 1B-club RWDM. In de eerste helft hield de Molenbeekse defensie echter goed stand. Paars-wit sneed soms wel door de defensie, maar afwerking blijft stroef verlopen. Onder meer Kayembe miste na een goeie combinatie met Verschaeren. Bij RSCA speelde Trebel zich opnieuw in de kijker. De Fransman zette menig aanval op en was goed in de omschakeling.

Het hoefde dat ook niet te verwonderen dat Trebel in de tweede helft de score opende met een mooi schot in de winkelhaak met rechts. Nog bij de thuisploeg liet ook Takidine goeie dingen zien en probeerde ook Adzic op te vallen. Pieter Gerkens was vaak ongelukkig in zijn acties, maar toen Takidine een voorzet goed teruglegde scoorde ook Gerkens.

Ondertussen had Anderlecht wel een tegengoal geslikt. Bij een vrijetrap liet vooral Vranjes zich ringeloren en was het raak. Anthony Vanden Borre stond trouwens aan de aftrap als rechtsback en hield het sober. Na 45 minuten werd hij wel gewisseld.

Vanmiddag speelt Anderlecht A nog in Lille. Paars-wit mist de (licht)geblesseerde Dimata en Roofe. Kompany treedt nog altijd op als coach.

Anderlecht: Wellenreuther, Vanden Borre (46’ Milic), Vranjes, Delcroix, Kayembe, Trebel, Verschaeren, El Hadj, Gerkens, Adzic (89’ Debast), Takidine (71’ Leoni)

Doelpunten: 61’ Trebel 1-0, 66’ Fabre 1-1, 68’ Gerkens 2-1

KORTRIJK - DEINZE 0-1

Alessio Staelens zette de bezoekers na veertien minuten op 0-1 na een assist van Bafodé Dansoko. De Oost-Vlamingen mochten met die voorsprong de rust in.

Na de pauze veranderde er niets meer aan de score, waardoor de Kerels in hun voorlopig laatste oefenpot voor de hervatting van de Jupiler Pro League weinig vertrouwen opdeden.

Deinze lijkt dan weer klaar te zijn voor het nieuwe seizoen in de Proximus League. Vorige week boekten ze al een knappe 4-0 zege tegen Cercle Brugge.