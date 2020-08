Vrouw die als eerste gezichtstransplantatie kreeg, is overleden: “Een héél moedige vrouw”

Connie Culp, een 57-jarige vrouw die als eerste in de VS een gezichtstransplantatie kreeg, is overleden in een ziekenhuis in Cleveland. “Ze was een ongelooflijk moedige vrouw. Ze was de langst levende patiënt na een gezichtstransplantatie tot nu toe”, zegt haar dokter.

Opgelet: dit artikel bevat foto’s die als schokkend kunnen ervaren worden.

Culp raakte zeer zwaar gewond toen haar man haar in 2004 van dichtbij neerschoot. Hij probeerde ook zichzelf te doden, maar dat mislukte. De situatie was zeer ernstig voor Connie: ze verloor haar neus, kaken, haar verhemelte en een oog. Enkel haar voorhoofd, kind, delen van haar oogleden en haar onderlip waren nog intact. Tom Culp werd veroordeeld tot een celstraf van amper 7 jaar.

Tom en Connie Culp voor de man zijn vrouw neerschoot. Foto: RR

Connie werd opgenomen in het ziekenhuis en onderging dertig operaties voor ze uiteindelijk een transplantatie zou krijgen in 2008. in de Cleveland Clinic werd de grootschalige operatie voorbereid en uitgevoerd. Het proces zou uiteindelijk 22 uur duren, verspreid over twee dagen. Voor de transplantatie gebruikten de chirurgen zo’n 500 vierkante centimeter aan weefsel. Er werden spieren, huid, been, zenuwen en bloedvaten getransplanteerd.

Foto: BELGAIMAGE

Foto: BELGAIMAGE