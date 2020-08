Nieuwe openingsspeeldag: Antwerp-Moeskroen, Oostende-Beerschot en KV-Anderlecht

Op de nieuwe openingsspeeldag van het seizoen 2020-2021, die normaal gezien van start gaat in het weekend van 8 augustus, ontvangt Antwerp op zaterdag 8 augustus in eigen huis Moeskroen. Een dag later speelt KV Mechelen in eigen huis tegen Anderlecht en op maandag 10 augustus trekt kersvers eersteklasser Beerschot naar Oostende.

De volledige kalender, die na de beslissingen van de Pro League vrijdag helemaal hertekend moest worden, wordt pas later vandaag officieel voorgesteld.

Het is overigens nog niet duidelijk of die eerste speeldag wel van start kan gaan. Daarvoor is het nog steeds wachten op een advies van de federale expertengroep Celeval. Voorlopig geldt er ook nog steeds een verbod op ploegsporten in de provincie Antwerpen en kan geen enkele Antwerpse club in eigen stadion spelen. Een beslissing, van provinciegouverneur Berx, die mogelijk nog kan ‘overruled’ worden door Celeval. Wellicht wachten de expertengroep en de federale overheid op de afloop van zowel beker- als promotiefinale, die als testcase gelden voor de veiligheidsmaatregelen.

Later meer.