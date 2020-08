Beerschot en OHL krijgen komende twee seizoenen twee jaar geen tv-gelden van 1A-niveau

Op de lange vergadering van de Pro League kwam uiteraard ook de verdeling van de tv-gelden aan bod. OHL en Beerschot zijn uiteindelijk akkoord gegaan om de eerste twee seizoenen alleen tv-gelden op 1B-niveau te incasseren, de extra’s uit 1A krijgen ze niet. Het gaat om 1 miljoen euro per jaar. Beide clubs hopen overigens samen met de Pro League dat Westerlo geen verdere juridische stappen zal ondernemen.

Beerschot zal dus geen aanspraak kunnen maken op de tv-gelden uit 1A. “De twee promovendi (OHL en Beerschot) kunnen de eerste twee jaar alleen maar rekenen op de tv-gelden op het niveau van 1B”, bevestigt bestuurslid Luc Neefs. “De 16 andere clubs kunnen wél profiteren van de extra tv-gelden in 1A. Daar hebben we ons uiteindelijk bij moeten neerleggen. Het is wat het is.”

En wat met Westerlo? “Wij hebben vastgesteld dat Westerlo als enige tégen het format van 18 heeft gestemd. Wat die club juridisch nog van plan is, weten wij niet”, zegt Neefs. “Maar wij hopen – samen met de Pro League – dat Westerlo wil inzien dat het zich op 1B zal moeten richten. Er is al genoeg geprocedeerd, iedereen is het erover eens dat we met het Belgisch voetbal geen goede beurt hebben gemaakt en dat we er alles aan moeten doen om de juridische veldslag nu achter ons te laten.”