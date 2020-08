Ex-Club Brugge speler kan erger voorkomen bij brand: “Zonder veel na te denken, ben ik naar binnen gelopen”

Sint-Kruis -

In een woning langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, brak zaterdagmorgen brand uit. Het was Günther Vanaudenaerde (34), voormalige rechtsback van Club Brugge, die het vuur te lijf ging. “Zonder nadenken ben ik met ons brandblusapparaat naar binnen gelopen”, zegt hij.