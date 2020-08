Al 800.000 Belgen hadden Covid-19 volgens studie van Universiteit Antwerpen, maar zijn die ook allemaal immuun voor het coronavirus?

Er zijn veel meer Belgen die ondertussen al corona hebben gehad dan de officiële cijfers laten zien. De Universiteit Antwerpen voert al sinds eind maart analyses uit op duizenden bloedstalen en stelt vast dat minstens 7 procent van onze bevolking geïnfecteerd is geweest met het virus. Omgerekend zou het om 782.000 mensen gaan. Hamvraag is: zijn deze ex-patiënten ook immuun voor Covid-19? En zijn we nu op weg naar die zogenaamde groepsimmuniteit, waar in het begin sprake van was? Experts lichten toe.