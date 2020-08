Extra peper en zout voor de bekerfinale: Lamkel Zé in de basis bij Antwerp

De neutrale toeschouwer kan blij zijn, want Didier Lamkel Zé (23) staat in de basis in de bekerfinale. Antwerp-coach Ivan Leko kreeg hem deze week erbij op training en besliste dan maar om hem op te stellen ook. Bepaalde spelers zullen er het hunne van denken, maar “we moeten alle ego’s even opzijzetten”, had de Kroaat al gezegd.

Eén ding is zeker: Lamkel Zé kent de Heizel, want elf maanden geleden scoorde hij er nog tegen AZ. Alleen pakte de Kameroener toen ook een rode kaart na overdreven vieren en werd zijn ploeg uitgeschakeld voor de poules van de Europa League. Hij kan dat nu proberen goed te maken tegen Club Brugge. In de thuismatch in de competitie forceerde hij alvast de winning goal tegen blauw-zwart.

Lamkel Zé krijgt de voorkeur op Ivo Rodrigues, die uiteraard baalt als een stekker. Maar niet voor niks zei Leko aan de vooravond van de bekerfinale: “Soms is het beter om dertig minuten in te vallen en matchwinnaar te worden dan te starten en slecht te spelen.”

Opstelling Antwerp: Matijas, Seck, Pius, De Laet, Buta, Hongla, Haroun, Juklerod, Refaelov, Lamkel Zé, Mbokani