Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert schiet met scherp op Bart De Wever (N-VA): “Geen politici nodig die anderen afdreigen”

In een videoboodschap laat Egbert Lachaert weten zich “niet te laten afdreigen door andere politici”. De Open VLD-voorzitter haalt daarmee uit naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die volgens hem te veel naar de pijpen van Paul Magnette (PS) danst. “We hebben politici nodig die mensen kunnen samenbrengen, niet publiek afdreigen”, klinkt het.

“Corona overheerst ons leven, en om die crisis te bestrijden, hebben we verantwoorde bestuurders nodig. Politici die mensen kunnen samenbrengen. Geen politici die anderen publiek afdreigen of schofferen en een oplossingen zo nog verder weg brengen”,zo begint Lachaert zijn videoboodschap op Facebook.

Lachaert laat ook duidelijk verstaan dat hij niet akkoord is met de inhoud van de beleidsnota die nu op tafel ligt, samengesteld door preformateurs Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA). “We werkten het afgelopen jaar al altijd mee aan oplossingen. Door onze laatste inspanningen kwam de PS zelfs effectief mee aan tafel om met de N-VA te praten. Nu moet de inhoud nog goed zitten, en dat is niet het geval”, zegt hij. Lachaert verwijt Bart De Wever bovendien naar de pijpen te dansen van Magnette. “Mensen worden ziek, verliezen hun job, families en vrienden leven gescheiden van elkaar … Dan verwacht je dat een beleidstekst over die zaken gaat. Maar wat hebben we nu? Een socialistisch economisch programma van de hand van meneer Magnette.”

Dat Open VLD de beleidsnota niet ziet zitten, kan ervoor zorgen dat het vormen van een federale regering opnieuw op niets uitdraait. Want hoewel SP.A, CD&V en CDH het plan van Magnette en De Wever zien zitten, is er nog minstens één (liberale) partij nodig om tot een meerderheid te komen. N-VA en PS willen echter niet in zee met de franstalige liberalen van MR, dat liet De Wever vrijdagavond duidelijk verstaan. Maar Open VLD wil niet regeren zonder hun zusterpartij.

Zie hieronder de volledige videoboodschap: