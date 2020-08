Antwerpenaren niet langer welkom in Mechelse fitnesscentra: “Kan niet dat men regels omzeilt”

Mechelen - Bewoners uit de zogenoemde “Covid-19-zone” van Antwerpen en de omliggende gemeenten mogen niet meer komen fitnessen in Mechelen. Dat heeft de stad Mechelen beslist nadat bleek dat klanten uit de zone het verbod omzeilden door naar filialen in Mechelen te komen.

De stad nam een burgemeestersbesluit na vaststellingen van de politie en meldingen op sociale media. Klanten uit Antwerpen en de omliggende gemeenten, waar fitnesszaken op politieverordening van de gouverneur gesloten zijn, trekken naar filialen in Mechelen. “Dat werd mij door de gouverneur vandaag ook persoonlijk bevestigd”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat men de sluiting van de fitnesszaken omzeilt door elders te gaan fitnessen. Ik heb dan ook niet geaarzeld en meteen een besluit van de burgemeester opgemaakt dat dit verbiedt.”

De maatregel gaat onmiddellijk in. De politie zal alle fitnesszaken in Mechelen dit weekend bezoeken en controleren of het besluit wordt nageleefd. Het volstaat trouwens niet dat de registratie enkel centraal bij de fitnessketen gebeurt. Ook elk filiaal van de fitnessgroep moet op elk moment registreren wie op vloer aanwezig is.