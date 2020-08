Eén dag voor promotiefinale: positieve coronatest bij Beerschot

Eén dag voor Beerschot de -in principe overbodige- promotiefinale tegen OHL afwerkt, heeft er één iemand in de club een positieve coronatest afgewerkt. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en werd in quarantaine geplaatst. Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn negatief. De wedstrijd tegen OHL kan en moet gewoon gespeeld worden.

Beerschot verdedigt zondag in Leuven een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. De winnaar is kampioen in 1B, een titel die er weinig toe doet gezien beide ploegen promoveren, nadat de Pro League vrijdag besliste de komende twee seizoenen met zestien in plaats van achttien ploegen te spelen.