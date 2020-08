Geen dubbel voor Club Brugge: uitgerekend Lior Refaelov bezorgt Antwerp eerste prijs sinds 1992

Wie had dàt verwacht? Antwerp verraste Club Brugge in de finale van de Croky Cup en pakte zaterdagavond zijn eerste prijs sinds 1992. Uitgerekend Lior Refaelov - acht seizoenen in Brugse loondienst - scoorde het enige doelpunt van de partij. Club, dat voor de rust helemaal zoek gecounterd werd, grijpt zo naast die felbegeerde dubbel. Het werd 1-0 in het lege Koning Boudewijnstadion.

Topvoetbal in een leeg stadion: we zagen het allemaal ondertussen in het buitenland op televisie, zaterdagavond was België aan de beurt. De hoofdtribune van het Koning Boudewijnstadion werd gevuld door handvol bestuurslui, de pers en veiligheidsmensen. De fans werden vervangen door vlaggen - bij Club Brugge een tribune vol, Antwerp moest het minder doen. De spelers betraden het veld en de Brabançonne klonk, verder hoorde je enkel de televisiecommentator door de tribune galmen. Heel bevreemdend allemaal, maar door corona kan het tegenwoordig helaas niet anders.

Onzichtbaar Club

Het gevoel dat we nog steeds in het midden van de voorbereiding zaten, werd enkel maar versterkt tijdens de wedstrijd. Want Club Brugge: wat was dàt de eerste helft? Antwerp counterde de landskampioen helemaal kapot, Club kreeg voor de rust geen bal tussen de palen. Na 20 minuten had Mignolet al vier (!) keer moeten tussenkomen, waarvan drie moeilijke reddingen. Mbokani, Hongla en De Laet kregen zagen telkens een goeie kans gekeerd na een scherpe tegenaanval. Club had bij momenten 65 procent balbezit, maar het tempo lag o zo laag. Zet daar een herboren Lamkel Ze, een sluwe vos als Mbokani en een ultragemotiveerde Refaelov tegenover en je krijgt problemen. Dat uitgerekend de Israëliër tegen zijn ex-club in de 25ste minuut de openingstreffer binnengleed na prima werk van Juklerod en Lamkel Ze, was voor Antwerp even verdiend als mooi. En opnieuw lag geknoei bij Club aan de basis.

Foto: Photo News

Een onherkenbare Vanaken, Diatta zonder ritme en een desastreuze Balanta: allemaal gaven ze niet thuis. Die laatste werd te makkelijk afgetroefd bij de 0-1, maar hij was zeker niet alleen op de sukkel bij Club. Het leek bij momenten alsof de mannen van Clement in de voormiddag nog een zware training hadden afgewerkt. Dat er na de rust uit een ander vaatje moest getapt worden om de eerste dubbel sinds 1996 binnen te halen, stond buiten kijf.

Antwerp moet terugplooien

Na de rust trok Club dwingender naar voor: het versierde meteen een prikje via een bleke Okereke, die vijf minuten later al vervangen werd door de jonge Badji. Maar ook Antwerp liet zich niet onbetuigd, want net voor die wissel moest Mata Mbokani op het nippertje van een doelpunt houden. Op het veld werd het plots toch even een échte cupmatch. Gaandeweg moest Antwerp toch inzakken om Club op te vangen: The Great Old kreeg het fysiek moeilijk én Badji ging zich met de zaak bemoeien. In de 65ste minuut werd zijn kopbal nog net door een handje van Matijas gered, vijf minuten later moest de Antwerp-goalie een vlam van buiten de zestien uit zijn kooi rammen.

Foto: BELGA

Clement had er duidelijk goed aangedaan om de jonge Senegalees voor de leeuwen te gooien. En even later greep hij nog eens in: met Schrijvers voor Sobol wisselde hij van 3-5-2 naar 4-3-3. Club had toen nog een kleine 20 minuten om orde op zaken te zetten terwijl de burcht van Antwerp stilaan barsten begon te vertonen.

We kregen een nog spannend slot waarbij Antwerp verschillende keren de billen moest toeknijpen: zowel Diatta als Schrijvers konden net niet scoren. Maar Club Brugge kwam verder niet meer aan grote kansen, waardoor Antwerp zijn eerste prijs sinds 1992 won. Club Brugge, dat als favoriet pijnlijk verrast werd, moet minstens nog een jaartje wachten op een nieuwe dubbel. Antwerp mag nu rechtstreeks naar de groepfase van de Europa League, Charleroi speelt de voorrondes.