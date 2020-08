REACTIES. Philippe Clement maakte zich boos tijdens de rust, matchwinnaar Refaelov geeft toe: “We speelden wat anti-voetbal”

Antwerp mag zich voor de derde keer in zijn geschiedenis bekerwinnaar noemen. Uiteraard waren de aanwezigen in het rode kamp euforisch met die overwinning, maar bij landskampioen Club Brugge was de teleurstelling groot. Verschillende spelers trokken meteen na affluiten de kleedkamer in. Coach Philippe Clement verscheen wel nog even voor de camera’s.

LEES OOK.Geen dubbel voor Club Brugge: uitgerekend Lior Refaelov bezorgt Antwerp eerste prijs sinds 1992

Lior Refaelov: “Altijd emotioneel om tegen Club Brugge te spelen”

Lior Refaelov was voor de tweede keer in een bekerfinale in België matchwinnaar. “Het is altijd emotioneel om tegen Club Brugge te spelen, zeker als het een wedstrijd van dit niveau is”, zei de Israëliër voor de camera’s van Sporza. “We hebben ons zo lang voorbereid op deze wedstrijd. Het waren geen makkelijke omstandigheden, ook omdat er spelers vertrokken zijn. Dit is voor iedereen, voor alle spelers: iedereen heeft ervoor gestreden vandaag. Ik ben superblij.”

“Ik denk dat ons plannetje goed werkte in de eerste helft. In de tweede helft, toen we op voorsprong stonden, hebben we wat anti-voetbal gespeeld om de tijd te laten wegtikken. Uiteindelijk gaan we niet analyseren welk team beter was, enkel de zege telt!”

Philippe Clement (coach Club Brugge): “Antwerp wint beker in eerste helft”

Philippe Clement was er snel bij om Antwerp te feliciteren met de bekerwinst. “In de eerste helft waren we onbestaande, dus de voorsprong van Antwerp was terecht en die had ook groter kunnen zijn. Daar winnen zij de beker, en die is verdiend. In de eerste helft heb ik helemaal niet de ploeg gezien die ik wil zien, daarom heb ik mij tijdens de rust ook heel kwaad gemaakt. De tweede helft was goed, maar we konden de gelijkmaker niet scoren.”

“Het is altijd gevaarlijk, na een jaar waarin je kampioen speelt. Dan zijn de spelers in hun hoofd misschien vijf of tien procent minder scherp, en dat is vandaag gebeurd. We hameren er al enkele weken op dat dat niet mag. Dat de bekerfinale zo laat wordt gespeeld, was voor beide kanten hetzelfde. Het is een fantastisch seizoen geweest, maar met de dubbel was het nog mooier geweest. Dat komt niet vaak voor.”

“In de eerste helft waren we niet goed genoeg om recht te hebben op die beker. En dan hadden we in de tweede helft maar moeten scoren. Dat enkele spelers na afloop razend waren? Ja, maar je moet niet razend zijn met woorden. Je moet razend zijn op het veld, en dat heb ik in de tweede helft wel gezien. Een aantal spelers die in de eerste helft te weinig aanwezig waren, kwamen weer terug in het spel.”

Simon Mignolet: “We maakten het onszelf moeilijk”

“Als we de eerste helft spelen zoals de tweede, winnen we de wedstrijd”, begon Club-doelman Simon Mignolet zijn analyse. “We maakten het onszelf moeilijk tegen een hard strijdend Antwerp. Ze gebruiken lijf en leden. Dat is hun volste recht. Dan verlies je een finale die je had moeten winnen.”

“In de tweede helft hebben we volop dat doelpunt gezocht. Als we dat in de eerste helft ook hadden gedaan, dan hadden we over de hele wedstrijd wel een kans gehad die noemenswaardig genoeg was om een doelpunt te maken. Dat was nu spijtig genoeg niet het geval. De dubbel was de doelstelling vooraf, dus nu kunnen we die opnieuw proberen behalen in het komende seizoen. We zijn in eerste instantie vooral blij dat we terug kunnen voetballen. Dit moeten we eerst even laten bezinken.”

Mignolet zelf had weinig last van het lege stadion. “Als je op het veld staat, probeer je te focussen op de wedstrijd. Voor mij heeft de afwezigheid van de fans weinig invloed gehad, maar voor de sfeer is het natuurlijk leuker als het publiek erbij is. Maar dat is nu hoe het is, dat moeten we accepteren. En voor mij is het nog steeds professioneel voetbal spelen, met of zonder publiek. Dat er na de match een opstootje was met Vormer? Ik heb het niet gezien, ik liep terug naar mijn doel. Na de wedstrijd ligt dat altijd wat moeilijk, zeker als het zo’n geladen duel is.”

Paul Gheysens (voorzitter Antwerp): “Ik til hier zelf niet zo zwaar aan”

“Nu kan ik niet anders dan met de media praten. Dit is iets fantastisch, hé”, vertelde Antwerp-voorzitter Paul Gheysens. “Ikzelf til hier niet zo zwaar aan, ik vind vooral dat de spelers een heel mooie prestatie hebben neergezet. In de eerste 45 minuten brachten we het betere voetbal. Het is ongelooflijk hoe we op korte termijn zo’n collectief geheel gemaakt hebben. Ik denk dat iedereen weet dat we een goede ploeg hebben. Er zit veel talent in.”

Of dit een pluim is voor onze nieuwe trainer Ivan Leko? Zeker, maar vergeet nooit dat Luciano D’Onofrio de juiste mensen gaat halen, en niet voor hoge prijzen. Hij weet hoe hij een ploeg opbouwt en niet veel mensen kunnen dat. Ik ben heel tevreden. Er is hier helaas niemand aanwezig. De mooie stad Antwerpen zit in zo’n moeilijke situatie, en dit kunnen ze goed gebruiken. Ik denk dat wat wij vandaag bereiken belangrijk is voor de stad en alle supporters. Ze hebben ook al bewezen dat ze dat op een serene manier kunnen vieren vandaag.”

Voor de tv-camera’s werd Gheysens ook nog even gevraagd naar de veelbesproken afloop van de competitie. “Ik vind dat de competitie nooit mocht stilgelegd worden. Als zelfs Marc Van Ranst zegt dat op 15 mei het ergste voorbij zou zijn, dan had het gewoon kunnen doorgaan. Wij hadden tweede kunnen worden. En dat de ploegen op plekken twee en drie dat mee beslisten... ik vind dat niet zo netjes. Maar deze beker maakt zeker iets goed!”