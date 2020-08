Marc Van Ranst bekritiseert beelden bekerfinale: “Voor sommige beroepen gelden andere regels”

Antwerp heeft zaterdag in het Koning Boudewijnstadion de Beker van België gewonnen. De spelers en fans konden hun geluk niet op na de match, en dat is ook Marc Van Ranst niet ontgaan. De viroloog uitte kritiek op de beelden van een juichend Great Old.

Meteen na de derde bekerwinst in hun clubgeschiedenis gingen de spelers van FC Antwerp samen op de foto, al juichend en knuffelend. Beelden die Van Ranst in zijn pen doen kruipen op Twitter.

“Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik”, aldus Van Ranst op Twitter.

De meningen over de reactie van Van Ranst zijn verdeeld. Sommige Twitteraars vinden dat ’s lands bekendste viroloog overdrijft. “Vergeet niet te vermelden dat ze allemaal getest en coronavrij zijn”, zegt iemand. “Sporten is gezond, zei je ook”, schrijft een andere voetbalfan. Anderen vinden net steun in de tweet. “Het zijn goden denken ze.” Of: “Wat voor onnodig risico is dat?”