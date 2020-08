Halleluja: de bekerfinale, die aanvankelijk gepland stond op 22 maart, gaf voetbalfans in heel België eindelijk weer waar ze al zo lang op zaten te wachten. Nóg beter nieuws voor de Antwerpenaren, want de Great Old versloeg Club Brugge met 0-1 en verzekerde zich zo van de beker én de poules van de Europa League. Herbeleef het hier!