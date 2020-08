Nauwelijks incidenten in Antwerpen na bekerwinst Antwerp

Deurne - Na de overwinning van R. Antwerp F.C. zaterdagavond tegen Club Brugge in de finale van de Beker van België is het al bij al erg rustig gebleven in Deurne en de rest van de stad. De politie was met behoorlijk wat manschappen aanwezig in de buurt van het Bosuilstadion, maar moest nauwelijks tussenkomen.

De politie is naar eigen zeggen blij dat de supporters van stamnummer 1 zich zo verantwoordelijk hebben gedragen zaterdagavond. “We begrijpen dat supporters een feestje willen bouwen, maar dat kan nu eenmaal niet. Fijn om te zien dat velen dus de maatregelen respecteren”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns.

Hier en daar is de politie tijdens de wedstrijd wel eens naar een café gegaan waar bijvoorbeeld een scherm op het terras stond. “Dat zijn een soort van evenementen en die waren niet toegelaten. Overal hebben we kunnen bemiddelen. Hier en daar zaten ook mensen op pleintjes. Ook hen is gevraagd om de geldende maatregelen op te volgen. Alles verliep rustig en begripvol. Al kwamen ze, onbegrijpelijk, wel telkens weer samen als de politie vertrok. Daar zijn we dus blijven 'waken'”, zegt Bruyns.

Na de wedstrijd werd her en der wel vuurwerk afgeschoten. Dat was zo onder meer in de buurt van het Wim Saerensplein, de Boekenberglei en de Alfons Schneiderlaan. Ook in de Balansstraat, meer in het zuiden van de stad, kreeg de politie meldingen van overlast van feestende supporters. Een persoon kon aan het Bosuilstadion betrapt worden met zogenaamd pyrotechnisch materiaal. “Hij werd bestuurlijk gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. Vuurwerk afsteken is trouwens ook een inbreuk op de voetbalwet”, zegt Bruyns.

Een vijftiental personen is in de omgeving van het stadion ook nog in het water gesprongen. “Ook zij zijn gevraagd om zich aan de geldende maatregelen te houden, en ervoor te zorgen dat de openbare orde gewaarborgd blijft”, besluit Bruyns.