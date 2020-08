Aantal besmettingen stijgt tot gemiddeld 465,4 per dag, ook ziekenhuisopnames gaan fors omhoog

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Tussen 23 en 29 juli ging het om gemiddeld 465,4 gevallen per dag, een stijging met 78 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt zondag uit de gegevens van Sciensano.

Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een duidelijke stijging. De voorbije week werden gemiddeld 25,0 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 84 procent op één week tijd.

Bovendien neemt nu ook het aantal overlijdens toe. Het gemiddelde ligt op 2,7 sterfgevallen per dag, een stijging met 12 procent.

In totaal zijn in België al 69.402 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat zijn er 651 meer dan het aantal dat zaterdag werd gemeld. Er zijn 9.845 mensen overleden aan COVID-19, wat er vier meer zijn dan zaterdag was aangegeven.