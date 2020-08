Vlaamse WHO-topman waarschuwt dat we zelfde fouten blijven maken: “De mensen zijn nog aan het sterven en politici besparen alweer op gezondheidszorg”

Hans Kluge, de Vlaming die aan het hoofd staat van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Europa, maakt in De Zondag de balans op van hoe we het coronavirus tot nu hebben aangepakt. En hij waarschuwt voor het maken van dezelfde fouten: “Als ik zie hoe we nu weer aan het besparen zijn in de gezondheidszorg...”

Hans Kluge werd in februari benoemd als directeur van het WHO in Europa en veel tijd om zich in te werken heeft hij niet gekregen. In maart werden we overspoeld door het coronavirus en was het meteen alle hens aan dek. De crisis legde meteen een aantal grote problemen bloot. “Wat we gezien hebben is eigenlijk een botte openbaring van de structurele problemen in de Europese gezondheidssectoren”,zegt Kluge in De Zondag. “Veel kwetsbare mensen werden in de steek gelaten, bijvoorbeeld in de woonzorgcentra.” Kluge hekelt dat die mensen opnieuw in de steek gelaten worden. “Wat is er gebeurd op de Europese top in juli? Men heeft op het laatste nippertje nog 7 miljard steun weggesneden van het EU4HealthProgramma, dat de Unie moest voorbereiden op nieuwe crisissen. Toen ik dat op internet zag, stootte ik mijn vrouw aan: Kijk nu toch wat ze uitspoken, die politici! De mensen zijn nog aan het sterven en ze nemen alweer geld af van de gezondheidszorg.’ Daar lig ik wakker van.”

Heel oncomfortabel

De WHO-directeur komt ook nog terug op het veranderende standpunt van z’n organisatie over het dragen van het mondmasker. Want was dat niet eerst overbodig? “Zo’n masker is in de eerste plaats voor mensen die ziek zijn en voor mensen die zieken verzorgen. Mondmaskers alleen zijn niet zaligmakend: je moet blijven afstand houden, je handen wassen...”

“De wetenschap is ondertussen ook geëvolueerd. Voortschrijdend inzicht, heet dat. Vandaag zeg ik dat het mondmasker wat mij betreft wereldwijd een vertrouwd item zou mogen worden, naast andere beschermingsmiddelen. We zijn geconfronteerd met een zeer snelle evolutie van de crisis die enorm destructief was. We moeten beleid maken op basis van onvolledig bewijsmateriaal. Als wetenschapper is dat heel oncomfortabel. Dan val je dus terug op een basisprincipe: ‘primum non nocere’. Eerst en vooral geen kwaad doen. Als je twijfelt over een maatregel, zoals het mondmasker, maar je weet dat die in ieder geval niet schadelijk is: doe maar.”

LEES OOK. Cathy Berx over de coronacrisis in Antwerpen: “Met wat ik verneem op het terrein, zou zwijgen schuldig verzuim zijn” (+)