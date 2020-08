Avondklok van zes weken in Melbourne: binnenblijven van 20 uur ’s avonds tot 5 uur ’s ochtends

In de Australische stad Melbourne wordt in de strijd tegen de coronapandemie vanaf zondagavond een avondklok ingevoerd. Dat kondigde de premier van de Australische deelstaat Victoria, Dan Andrews, zondagnamiddag (lokale tijd) aan. De verstrengde maatregelen blijven minstens zes weken van kracht.

De avondklok gaat in om 20 uur en duurt tot 5 uur. “De enige redenen om het huis te verlaten tijdens deze uren zijn werk, medische zorg en het verzorgen van iemand anders”, aldus Andrews.

Ook andere maatregelen worden verscherpt. Inwoners van Melbourne mogen overdag maximaal één uur sporten binnen een straal van 5 kilometer, terwijl sporten in groep en indoor niet meer is toegelaten. Maar één iemand per gezin mag één keer per dag gaan winkelen binnen een straal van 5 kilometer. Voorts worden onder meer nog huwelijken tijdelijk verboden.

Andrews kondigde daarnaast voor heel de staat Victoria vanaf 18 uur de “ramptoestand” af. Die komt er boven op de al afgekondigde noodtoestand en “zal onze politie bijkomende bevoegdheden geven om te verzekeren dat mensen zich schikken naar de richtlijnen”, zegt Andrews. Ook in heel de staat worden de regels weer verstrengd. Restaurants en cafés mogen enkel opengaan voor afhaal- en leveringsdiensten, onderwijs vanop afstand wordt weer de norm, sport in groep is niet toegelaten en zowat alle ontspannende activiteiten gaan dicht.

Andrews maakte zondag ook de nieuwe balans van de epidemie bekend. In 24 uur tijd kwamen er 671 nieuwe coronabesmettingen bij in Victoria, waarvan er 73 gelinkt zijn aan gekende besmettingshaarden en de overige 598 nog worden onderzocht. In totaal zijn er al meer dan 11.500 bevestigde besmettingen in Victoria sinds het begin van de pandemie, tegenover bijna 18.000 in heel Australië

Zeven mensen bezweken in24 uur tijd aan COVID-19 in Victoria, van wie zes in woonzorgcentra. Het totale dodental in de deelstaat komt daarmee op 123, in heel Australië op 208.