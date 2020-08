Schoten Britse special forces ongewapende burgers neer? Steeds meer bewijs wijst in die richting

Een nieuwe reportage van het Britse Panorama voert bewijzen aan voor waar al langer onderzoek naar loopt: Britse special forces hebben tijdens de oorlog in Afghanistan al te vaak ongewapende burgers neergeschoten.

De aflevering van Panorama gaat dieper in op het verhaal van Saifullah Ghareb Yar, een man die in 2011 vier familieleden vermoord zag tijdens een raid op een woning in Afghanistan. Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de Britse troepen z’n vader, broers en neef neerschoten zonder dat zij gewapend waren. “Ik werd vastgebonden en apart gezet bij de kinderen en de vrouwen”, zegt Saifullah. “Toen hoorden we schoten. Later werd ik weggebracht en zag ik mijn vader liggen: zijn hoofd en been waren doorzeefd met kogels.” Saifullah zegt dat z’n familie verkeerdelijk verdacht werd en dat zij niets misdaan hadden.

Van de inval werden nadien verslagen opgesteld. Een Afghaanse militair, die de operatie mee ondersteunde, lijkt het verhaal van Saifullah te onderschrijven. “Niemand vuurde op de Britten, maar de vier familieleden werden toch gewoon neergeschoten. Onschuldige mensen zijn vermoord.” De kritiek van de Afghanen leidde - zo blijkt uit e-mailverkeer van topfunctionarissen in het Britse leger - er zelfs toe dat de Afghanen niet meer mee wilden werken met de Britten. Het was niet de eerste keer dat de Afghaanse troepen bezwaren hadden geuit rond het onnodig doden van ongewapende burgers.

Ook de Britten maakten een verslag. Zij zegden dat de vader van Saifullah een granaat bij zich had , die “gelukkig niet is afgegaan” en dat de oom van Saifullah een machinegeweer bij zich had. Zoiets verzin je toch niet, stond letterlijk in het rapport. Maar intussen vermoeden sommigen in het Britse leger dat dat wel degelijk verzonnen is en er verhalen werden opgeschreven die goed lijken op realistische scenario’s. Volgens het Britse leger gaat het niet om nieuwe verhalen, maar om een zaak die eerder al onderzocht werd.