Op stap in broeihaard Borgerhout: “Ik zag veel mensen die totaal geen rekening meer hielden met het virus”

Oud-Borgerhout kleurt dieprood. En dat is niet alleen omdat Royal Antwerp zijn fans opriep om hun huizen te bevlaggen voor de bekerfinale van zaterdagavond. Nergens in België grijpt de tweede golf van het virus gretiger om zich heen. De sfeer op straat slingert tussen angst en gelatenheid, tussen frustratie en onrust.

De stadskaart is duidelijk. Nu de besmettingscijfers ook per wijk beschikbaar zijn, zien we dat Antwerpen kreunt in het oosten, tegen de Singel aan. De Borgerhoutse wijken rond het Terloplein, het Krugerplein ...