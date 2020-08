Strandbar met sluiting bedreigd door verplichte bediening aan tafel: “Extra personeel? Dat gaat gewoon niet”

De onduidelijkheid rond het statuut van de strandbars neemt toe. Nadat enkele zaken in Nieuwpoort en Koksijde al boetes kregen, heeft Sunset Beach in Wenduine nu ook prijs. Alles draait rond de raamverkoop op de strandbars versus de verplichting om te bedienen aan tafel.

Sinds het begin van de zomer is her en der onduidelijkheid over hoe strandbars hun klanten moeten bedienen. Traditioneel gebeurt dat overwegend via raamverkoop, maar de coronamaatregelen verplichten service ...