Nederlandse politie moet feestjes opbreken: 300 jongeren op strand weggestuurd, waarschuwingsschot gelost in Middelburg

De Nederlandse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag verschillende feestjes stilgelegd. In ‘s-Gravenzande waren om en bij 300 jongeren samengekomen. In Middelburg werd de politie opgeroepen voor een huisfeest. Daar loste een agent een waarschuwingsschot. Dat meldt De Telegraaf.

In Middelburg rukte de politie uit na een melding om een feestje in een woning waar personen met wapens aanwezig waren. Die bleken daar niet te zijn, maar de interventie verliep bijzonder woelig.

Bij aankomst besloot de om de aanwezigen uit het pand te praten, maar een van de mannen werkte niet mee. Omdat het niet duidelijk was of hij al dan niet gewapend was, loste een agent een waarschuwingsschot. Daarop werkte de man wel mee.

Daarna zijn twee mannen van 19 jaar uit Middelburg opgepakt op verdenking van wapenbezit, al konden er geen wapens gevonden worden. Het tweetal is weer vrijgelaten. Twee vrouwen van 15 en 20 jaar uit Middelburg werden aangehouden voor belediging van agenten. Zij zitten vast voor verhoor.

In ’s-Gravenzande heeft de politie een groot feest op het strand stilgelegd. Volgens De Telegraaf was er sprake van om en bij de 300 aanwezigen. Omwonenden kregen lucht van het feest toen ze zaterdagavond grote groepen jongeren naar het strand zagen lopen. Toen ook de muziek goed te horen bleek, kwam de politie poolshoogte nemen en een einde aan het feest maken. Dat ging zonder al te grote problemen.