Politie is beledigingen beu: “Onwaarschijnlijk wat ze te horen krijgen als ze Covid-richtlijnen willen doen naleven”

Blankenberge - De korpschef van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke vraagt meer respect voor de politie aan zee. Hans Quaghebeur zegt dat zijn agenten dagelijks uitgescholden worden tijdens controles.

“Het is onwaarschijnlijk wat mijn medewerkers naar het hoofd geslingerd krijgen als ze de Covid-richtlijnen willen doen naleven”, zucht Quaghebeur. Hij plaatste een woordje op Facebook om meer respect te vragen voor zijn mannen. Want volgens hem is het schrijnend hoe zij behandeld worden door badgasten wanneer de politie controleert op het naleven van de coronamaatregelen.

In Blankenberge werden al bijna 200 coronaboetes uitgedeeld, vooral in het kader van de mondmaskerplicht op de Zeedijk en het stadscentrum. Dat gebeurt dus vaak niet zonder slag of stoot. “Mag ik vragen dat iedereen de goede manieren, die hij of zij thuis of op school heeft geleerd, niet vergeet bij een bezoek aan de kust? Ik ben trots op de kalmte die mijn gasten kunnen bewaren en hun weerbaarheid”, aldus de korpschef.

Het bericht werd geplaatst op de sociale media van de lokale politiezone. Om meer mensen te bereiken, liet de korpschef de boodschap ook nog eens vertalen in het Frans.