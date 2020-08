Eerste hittegolf van het jaar in aantocht: “Temperaturen tot 35 graden”

Daar is de eerste hittegolf van het jaar. De 37 graden die we op 31 juli gevoeld hebben was blijkbaar slechts een opwarmertje voor wat volgende week komt. Een échte hittegolf van woensdag tot zondag. Met temperaturen tot 35 graden, mogelijk zelfs meer.

U dacht dat we een kwakkelzomer beleefden? Wel daar komt na volgende week sowieso verandering in: de voorspellingen wijzen in de richting van veel zon en veel warmte. “In al die jaren dat ik de weerkaarten al volg, kan ik zeggen: het wordt stevig”, zegt Nicholas Roose van Noodweer Benelux. Om van een hittegolf te kunnen spreken moet het vijf dagen aan een stuk warmer zijn dan 25 graden, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. “En dat zullen we moeiteloos halen. Vanaf woensdag begint het kwik te stijgen naar 25 a 30 graden. Verder in het weekend gaan we naar 30 a 35 graden.”

Dat we een volledige hittegolf een week op voorhand al kunnen voorspellen, noemt Roose uitzonderlijk. “Alle weermodellen wijzen in dezelfde richting, dat gebeurt niet zo vaak.” En na zondag? “Dat is al een verre voorspelling, maar er zijn signalen dat de warmte nog aanhoudt.” Of we records breken wil Roose niet gezegd hebben. “Maar het zou kunnen dat er hier en daar nog een graad bijkomt bovenop de voorspellingen, dat zullen we in de dagen die komen beter kunnen inschatten.”

Zoals Sahara

Waar die hitte nu zo ineens vandaan komt? “Het is warme lucht uit Spanje”, zegt Roose. “Maar omdat het hier zo droog is, krijgt de warmte meer kans om het hier nog heter te maken. Als die droogte niet met regen aangevuld wordt in de winter, herfst of lente, dan krijgt de warmte in de zomer meer vrij spel. Vergelijk het met de Sahara, waar de droge ondergrond veel sneller opwarmt: dat effect is hier ook bezig. Vooral in Zuid-West-Vlaanderen en Henegouwen zou het daardoor nog wat warmer kunnen worden.” Ook elders in Europa wordt het tropisch warm, zo krijgen onze noorderburen ook bezoek van diezelfde hittegolf.

De voorspellingen voor de komende dagen:

Maandag is het eerst wisselend tot soms zwaarbewolkt met buien vanaf de kust. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. In de loop van de namiddag en avond wordt het vanaf het noordwesten droog en klaart het grotendeels op. Over het oosten van het land blijft de buienkans aanwezig tot de avond. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuidwest en draait in de namiddag naar noordwest en zwakt af.

Dinsdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt maar droog. Het kwik stijgt lokaal tot 22 graden bij een meestal matige westen- tot zuidwestenwind. Aan zee wordt de wind noordwestelijk.

Woensdag is het vaak zonnig en droog bij maxima die oplopen tot 26 graden in het centrum.

Donderdag wordt zonnig en al warm met in vele streken maxima rond of iets boven 30 graden. Aan de kust is er in de namiddag kans op een noordoostelijke zeebries. Elders waait de wind overwegend zwak uit zuidoostelijke richtingen.

Ook vrijdag is het volop zonnig en nog warmer met maxima rond 33 graden in het centrum. De wind is zwak uit oost tot zuidoost. Aan de kust is het koeler door een zeebries.

Zaterdag blijft het zonnig en zeer warm met maxima van 30 tot 35 graden