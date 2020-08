Amerikaanse marine stopt zoektocht naar 7 mariniers en matroos voor kust Californië

De Amerikaanse marine heeft een grootscheepse zoektocht naar zeven vermiste mariniers en een matroos voor de kust van Californië beëindigd. De autoriteiten nemen aan dat de acht zijn overleden.

De mariniers en matroos deden op 30 juli mee aan een routine-oefening. Zij zaten samen met acht andere mariniers in een amfibievoertuig, dat plotseling zonk. Die acht werden gered. Een van hen stierf. Twee anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Bij de zoektocht over tientallen vierkante kilometers werden schepen en helikopters ingezet. De oorzaak van het incident wordt onderzocht.