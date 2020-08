Twee meisjes aangerand op Lijnbus: dader gevat, maar slachtoffers spoorloos

Turnhout - Twee meisjes van rond de 12 jaar zijn vanochtend in Turnhout aangerand op een Lijnbus, meldt RTV. De politie kon de dader oppakken, maar de slachtoffers zijn nog spoorloos.

Het incident gebeurde zondagochtend op een bus op de lijn 432 tussen Brecht en Arendonk. De buschauffeur zag de aanranding gebeuren en verwittigde de politie. Die kon de dader - een man die illegaal in het land is - oppakken, maar de meisjes stapten af in de buurt van het Warandeplein.

De politie zou de twee slachtoffers willen spreken en roept de kinderen of hun ouders op zich te melden. Het ene kind zou een gele rok gedragen hebben, het andere kind een rode rok.