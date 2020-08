Zondag maakte Intersoc - een VZW die vakanties organiseert voor de Christelijke Mutualiteit - bekend dat ze een heleboel vakanties in Zwitserland moeten annuleren omdat de regio rond het Meer van Genève rood kleurt. Het Nieuwsblad is op zoek naar vakantiegangers die in nu in die rode zone met vakantie zijn. Wil je getuigen? Laat ons je gegevens en we contacteren je zo spoedig mogelijk.