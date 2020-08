Discussie over mondmaskers op vliegtuig loopt uit de hand: Nederlanders gaan stevig met elkaar op de vuist

Aan boord van een KLM-toestel is afgelopen week een grote vechtpartij uitgebroken. Twee dronken passagiers weigerden om een mondmasker te dragen, waarop een ruzie en vechtpartij uitbraken. Beelden van die vechtpartij zijn online gezet. Dat meldt de Nederlandse lokale nieuwszender AT5.

Op de beelden is te zien hoe er rake klappen uitgedeeld worden in de cabine van het toestel. Een passagier met een ontbloot bovenlijf lijkt de bron van alle ongeregeldheden te zijn. Hij draagt geen mondmasker, daar waar dat wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten.

Twee mannen werden aangehouden voor het niet dragen van mondmaskers en het verbaal en fysiek lastigvallen van medepassagiers vrijdag op een KLM-vlucht van Schiphol naar Ibiza. Dat bevestigt een KLM-woordvoerder zondagmiddag. Hij zegt dat de aangehouden mannen geen Nederlanders zijn en op vlucht KL1495 onder invloed van alcohol in het vliegtuig zaten.

Op last van de gezagvoerder zijn ze in het vliegtuig in bedwang gehouden. “Passagiers hielpen daarbij”, aldus de KLM-woordvoerder. “Na landing op Ibiza hebben de Spaanse autoriteiten de twee mannen aangehouden.”

Bij het incident zijn geen mensen gewond geraakt.

bekijk ook

Passagiers klappen wanneer vrouw mondmasker weigert te dragen en van het vliegtuig gezet wordt

Vliegtuigpassagier belandt in houdgreep wanneer ze “met opzet” op bemanning hoest