Fans Anderlecht uiten hun ongenoegen letterlijk op straat: “F*ck the prosses”

Anderlecht ging gisteren in zijn laatste oefenwedstrijd de boot in (2-0) tegen het Franse Lille. Enkele fans (sic) konden het matige spel niet appreciëren en schreven hun ongenoegen van zich af voor de poorten van het trainingscomplex in Neerpede.

In weinig elegante bewoordingen lieten ze weten wat ze ervan dachten. ‘F*ck the prosses’ stond er op straat gekalkt, een verwijzing naar de nieuwe slogan van paars-wit, ‘Trust the proces’. Ook speler-coach Vincent Kompany deelde in de figuurlijke klappen. Hij kreeg het dwingende advies zijn mond dicht te houden. En de competitie moet nog beginnen. Helaas voor de initiatiefnemers werd hun actie onder paarswitte fans ten zeerste afgekeurd.