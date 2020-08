Opgefokte man verwondt drie agenten tijdens arrestatie

Kruibeke - De politie heeft een man - die opgefokt en agressief binnenkwam in het commissariaat van Kruibeke en Temse - opgepakt. Daarbij raakten 3 agenten lichtgewond, één van hen is een week arbeidsongeschikt.

De feiten gebeurden zaterdagavond, rond half negen. ”De man bood zich aa bij het commissariaat van politiezone Kruibeke/Temse in de Nagelheetmakerslaan”, klinkt het bij het parket. “De man was enorm opgefokt en was verbaal agressief aan het onthaal. Daar werd hem gevraagd om weg te gaan en terug te keren eens hij gekalmeerd is. Na het uiten van allerhande verwijten en het plegen van smaad, verliet de man de plaats.”

“Maar nadien werd de man terug aangetroffen in een voertuig op een parkeerplaats voor dienstwagens. Toen agenten hem daar op aanspraken, werd hij opnieuw verbaal agressief. Hij uitte bedreigingen en kwam heel dicht bij de inspecteurs staan: van social distance was geen sprake meer.” De situatie liep dan verder uit de hand. “Zelfs de aanwezigheid van zes inspecteurs deed de man niet kalmeren. Al roepend stapte hij in zijn voertuig, maar kort nadien riep hij weer naar de inspecteurs.” Daarop werd beslist hem op te pakken. “Hij was agressief en weerspannig en stampte naar de inspecteurs. Drie inspecteurs raakten lichtgewond, van wie één inspecteur een weeek arbeidsongeschikt is. Uiteindelijk werd de man overmeesterd en naar het commissariaat gebracht, waar hij bleef schreeuwen en ook in de cel beschadigingen aanbracht.”