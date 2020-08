“OHL kan op termijn kampioen worden in 1A”

Is Vincent Euvrard een van de grootste voetbalslachtoffers van de coronacrisis? Tussen de heen- en de terugmatch van de promotiefinale werd de 38-jarige West-Vlaming ontslagen als trainer van OHL. Uiteindelijk blijken de Leuvenaars ook zonder terugmatch naar 1A te gaan. “Ik geloof in het verhaal van OHL in 1A”, zegt Vincent Euvrard. “Mits de nodige tijd kunnen ze op een dag de titel pakken, net zoals Leicester dat gedaan heeft in de Premier League.”