Hittegolf op komst: waarschuwingsfase voor ozon en hitte geactiveerd

Het KMI voorspelt vanaf woensdag zeer warm weer, en dus wordt de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan vanaf vandaag/zondag geactiveerd. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Vanaf woensdag en vooral de dagen daarna wordt het puffen, met maximumtemperaturen ruim boven de 30 graden in het centrum van het land. De temperatuursindicator die is vastgelegd in het federale ozon- en hitteplan is daarmee overschreden, meldt Ircel, en dus treedt de waarschuwingsfase van dat plan en van het Vlaamse warmteactieplan vanaf vandaag/zondag in werking.

De komende twee dagen worden nog geen overschrijdingen van de Europese ozoninformatiedrempel verwacht, maar vanaf woensdag zal de combinatie van luchtvervuiling, warmte en zon wellicht wel leiden tot een toename in de ozonconcentraties. Of die ook de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht zullen overschrijden, is nog niet te voorspellen. Ircel waarschuwt in elk geval als dat het geval is.