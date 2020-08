Konrad (27) sinds donderdag vermist: familie maakt zich grote zorgen

Brussel -

Konrad Hrafnkelsson (27) is sinds donderdag vermist. “Hij is rond 9 uur ’s ochtends gezien voor de McDonalds aan het Beursplein”, zegt Peter-Paul Van Der Werff, de neef van Conrad. “Konrad is afkomstig van Ijsland, maar werkt al jaren in Brussel voor Deliveroo en studeert voor piloot. De familie deed bij de politie aangifte van zijn verdwijning, want het is niet logisch dat hij zo lang niets van zich laat horen.”