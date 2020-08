Britse politie pakt twee verdachten op die zwarte man aanreden

De Britse politie heeft twee 18-jarigen opgepakt die ervan verdacht worden een zwarte man te hebben aangereden vanuit racistische motieven. Het 21-jarige slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Dat meldt de Britse politie zondag.

Het incident dateert van 22 juli. De 21-jarige man, bekend als muzikant K-Dogg, werd aangereden toen hij in Bristol stond te wachten aan een bushalte. Het slachtoffer, werkzaam in het Southmead Hospital in Bristol, liep ernstige verwondingen op, waaronder een gebroken been, neus en jukbeen.

De politie pakte zaterdag twee verdachten op. Het gaat om twee 18-jarigen. De politie nam ook de auto in beslag waarmee het slachtoffer werd aangereden. Voor de aanrijding zouden de daders ook racistische taal geroepen hebben.

In een open brief hebben zo’n 700 mensen uit de Britse muziekindustrie, onder wie James Blunt, zondag opgeroepen om het racisme in Groot-Brittannië een halt toe te roepen. Een fondsenwerving ten voordele van het slachtoffer leverde al 28.000 pond (31.000 euro) op.