Jongeman (20) schiet partner van zijn moeder neer: slachtoffer (60) overleden

Essen - Een man van 60 is in de loop van zaterdagnacht overleden na een schietincident in de Rodenbachlaan in Essen. Dat vond zaterdagavond plaats. Een man van 20 schoot de partner van zijn moeder neer.

Het incident zou zich rond 22.30u hebben voorgedaan. “De feiten speelden zich af in de familiale sfeer”, zegt Stéphanie Chomé van het Antwerpse parket. “De verdachte werd gearresteerd, hij ontkent de feiten niet. Hij wordt in de loop van zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.”

De juiste omstandigheden van het incident maken voorwerp uit van verder onderzoek.