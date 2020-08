Voormalig Duits international Sandro Wagner (32) bergt voetbalschoenen op

Voormalig Duits international Sandro Wagner zet op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn spelerscarrière. “Ik ben heel dankbaar dat ik door het voetbal een wonderlijk leven heb mogen leiden. Ik heb al mijn doelen bereikt en mijn dromen verwezenlijkt”, zegt de boomlange aanvaller (1m94) in Bild.

Wagner was dertien jaar profvoetballer. Hij speelde bijna zijn volledige carrière in eigen land bij onder meer Bayern München, waar hij zijn opleiding genoot, Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha en Hoffenheim. In 2019 waagde hij zijn kans in China bij Tianjin TEDA. Daar liet hij zijn contract vorige maand ontbinden vanwege de coronapandemie. De aanvaller speelde in 2017 en 2018 acht keer voor de nationale ploeg en maakte daarin vijf goals.

Wagner is overigens niet van plan het voetbal vaarwel te zeggen. Hij mikt immers op een nieuwe carrière als trainer. “In september start ik een opleiding bij de DFB (Duitse voetbalbond, red). Mijn plan is volgende zomer in het vak te stappen. Nu ga ik een jaar pauze inlassen en van mijn tijd met de familie genieten.” (belga)