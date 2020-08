Infectioloog heeft grote twijfels bij effectiviteit coronamaatregelen: “Het is de wereld op zijn kop”

Hasselt -

De coronamaatregelen volstaan niet, ze moeten strenger. Dat vindt professor Jeroen van der Hilst van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Zo kruipen we nog altijd met té veel mensen in één ruimte en onderschatten we het belang van aerosolen. De mondmaskerplicht en de anderhalvemeterregel volstaan evenmin, zegt hij.