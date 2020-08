Plantendief trekt ’s nachts op rooftocht en wordt gefilmd met spade en plant in de hand: “Wie herkent deze man?”

Zottegem / Herzele / Sint-Lievens-Houtem -

Dieven maakten van het jaarlijkse verlof van Domus Nobilis in de Oombergenstraat misbruik om ’s nachts met een agapanthus aan de haal te gaan. De dief sloeg ook toe in Sint-Lievens-Houtem en Herzele. Op die laatste plek werd hij gefilmd terwijl hij een plant in een voortuin uitgroef.